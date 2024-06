Società: i figli assorbono 1/3 della spesa familiare secondo un rapporto di Legacoop e Ipsos

(PRIMAPRESS) - ROMA - "Cinque italiani su 10 hanno figli conviventi.Tra quelli maggiorenni,quasi la metà sono totalmente a carico dei genitori". "Mediamente i figli assorbono 1/3 della spesa familiare mensile, soprattutto per abbigliamento, calzature, libri scolastici,sport, e pasti fuori casa. Ma per un terzo delle famiglie la spesa per i figli è tra il 40% e il 70% del bilancio familiare". Per questo,"6 genitori su 10"rinunciano a spese e ristoranti per loro e riucono le vacanze. Emerge dal report "Il costo dei figli" di Area Studi di Legacoop e Ipsos. - (PRIMAPRESS)