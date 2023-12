Maculopatia: ne soffre il 5,3 della popolazione. Convegno internazionale a Roma

(PRIMAPRESS) - ROMA - La Maculopatia è una malattia diffusa e grave ma gli italiani non lo sanno. Ne soffre oltre il 5,3% della popolazione over 50, pari a 1,4 milioni di persone che ne sono affette in Italia da maculopatia.

Lunedì 11 dicembre 2023, alle ore 16, si terrà a Roma, presso l'Hotel Parco dei Principi (Sala Colonna), la nuova edizione del Macula Today. Si tratta del convegno internazionale annuale organizzato dalla Macula & Genoma Foundation, Fondazione no profit presieduta dal Prof. Andrea Cusumano, in collaborazione con l'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ETS e con la IAPB ITALIA Consiglio Regionale del Lazio. L'edizione del Macula Today 2023 verterà sul tema «Riemergere dal buio: visione artificiale oggi e domani» e presenterà lo stato dell'arte della ricerca in oftalmologia nel settore della visione artificiale, con particolare focus sulle protesi retiniche e sulle protesi corticali, progettate per - e nel caso delle protesi retiniche già in grado di – determinare nei pazienti non vedenti il recupero di una visione utile e di conseguenza una maggiore autonomia nella vita quotidiana. Tra i quattro speaker del Congresso ci saranno il Prof. Benedetto Falsini, il Prof. Andrea Cusumano, il Prof. Emiliano Giardina e il Prof. Eduardo Fernández (in allegato il programma del Convegno).