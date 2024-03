Bonus psicologo: nel giorno del ricordo delle vittime del Covid ritorna anche il contributo per terapie di sostegno

(PRIMAPRESS) - ROMA - Nella giornata nazionale delle vittime del Covid, celebrata oggi, ritorna anche la possibilità di accedere al “bonus psicologo” che fu adottato proprio quando il paese era piombato nella tragedia della pandemia con gravi danni psicologici sopratutto per gli adolescenti costretti all'interruzione forzata di contatti con i loro coetanei per le misure restrittive della quarantena. Le code di quel cambiamento radicale della propria vita sociale ha lasciato ancora qualche strascico ma ovviamente c'è anche dell'altro dal: body shaming al cyberbullismo fino alle dipendenze dai social in varie forme.Il contributo economico previsto dalla reintroduzione del bonus, servirà ad aiutare le persone a sostenere le spese per un percorso di terapia psicologica. Il bonus permette di ricevere fino a un massimo di 1.500 euro per persona e verrà erogato in base ad apposite graduatorie che tengono conto sia della fascia ISEE di chi ne fa richiesta (l’indicatore che serve a inquadrare il reddito delle famiglie), sia dell’ordine di arrivo della domanda. Si potrà fare richiesta per ottenerlo fino al 31 maggio 2024. Possono fare domanda per il bonus tutte le persone con ISEE fino a 50mila euro. La richiesta va fatta sul sito dell’INPS sotto la voce “Contributo sessioni psicoterapia” o tramite telefono, chiamando il Contact Center al numero verde 803 164 (gratuito da rete fissa) o al numero 06 164 164 (a pagamento da rete mobile). Il contributo verrà assegnato solo una volta e dipenderà dall’ISEE della persona richiedente: le persone con ISEE inferiore a 15mila euro riceveranno un importo fino a 1.500 euro, mentre chi ha un ISEE compreso tra 15 e 30mila euro riceverà fino a 1.000 euro; per chi ha un ISEE tra 30 e 50mila euro il contributo massimo previsto è di 500 euro. Il bonus potrà essere utilizzato presso gli specialisti iscritti all’albo degli psicologi che abbiano comunicato l’adesione all’iniziativa al proprio ordine professionale. Dal momento in cui la domanda verrà accolta, si avranno 270 giorni di tempo per utilizzarlo: a ogni seduta di psicoterapia sarà possibile scalare al massimo 50 euro dal bonus, che verranno rimborsati agli psicologi direttamente dall’INPS. - (PRIMAPRESS)