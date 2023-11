Inps: 3,6 milioni di stranieri lavoratori attivi in Italia è la radiografia del paese

(PRIMAPRESS) - ROMA - Sono 3.630.154 i cittadini stranieri, comunitari e non, che nel 2022 risultavano come lavoratori attivi in Italia. Emerge dai dati Inps del 2022, su 4.159.880 stranieri presenti in totale. La percentuale di stranieri lavoratori attivi è pari all'87%, contro il 7,3% pensionati (304.510) e il 5,4% di percettori di prestazioni a sostegno del reddito (225.216). Il 72% viene da fuori Ue (3.020.242). La nazionalità più rappresentata è quella romena, 17%. Poi albanesi, marocchini, cinesi, ucraini e filippini. - (PRIMAPRESS)