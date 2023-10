Welfair 2023 a Fiera di Roma, Petralia (FIASO): "145 mln non bastano per la sanità. 4 milioni di cittadini senza cure"

(PRIMAPRESS) - ROMA - Paolo Petralia, vicepresidente FIASO ha sottolineato che “dobbiamo cambiare rotta. L’attuale situazione è insostenibile: c’è una carenza risorse e 145 mld non bastano. È sufficiente pensare che oggi 4 ml cittadini non hanno accesso cure. Così il vicepresidente FIASO (Federazione Italiana Aziende Sanitare ed Ospedaliere)all'apertura della prima edizione di "Welfair 2023", il salone della sanità, alla Fiera di Roma. "Siamo di fronte a una situazione di carenza risorse, di regole, di persone e a un mancato riconoscimento dei ruoli. Dobbiamo sicuramente gestire meglio quello che abbiamo – ha continuato Petralia – ma va anche ricordato che abbiamo le cure migliori al mondo con le risorse in proporzione più basse. È il capitale umano che ce lo consente. Il SSN però è del 1978 – abbiamo bisogno di nuove regole dalla politica. Noi DG – 200 persone – che gestiscono 145 mld di Fondo Sanitario Nazionale – abbiamo la responsabilità di tradurre la fiscalità in salute. Abbiamo bisogno di una guida politica e competenze manageriali”. - (PRIMAPRESS)