Violenza contro le donne: questa sera si accende uno slogan luminoso sulla facciata di Palazzo Chigi a Roma

(PRIMAPRESS) - ROMA - La Presidenza del Consiglio dei Ministri aderisce alla Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne che si celebra domani 25 novembre proprio mentre l'attenzione dell'opinione pubblica e dei media è rivolta alla morte violenta di Giulia Cecchetin. Dall’imbrunire del 24 novembre all’alba del 25 novembre, e dall’imbrunire del 25 novembre all’alba del 26 novembre, sarà pertanto proiettato sulla facciata principale di Palazzo Chigi uno slogan per l'eliminazione della violenza contro le donne.

Questa sera Venerdì 24 novembre, alle ore 19:00, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, insieme ai ministri per lo Sport e i Giovani e della Famiglia, Natalità e Pari Opportunità, Andrea Abodi ed Eugenia Roccella, e a rappresentanti del mondo sportivo, saranno in piazza Colonna di fronte a Palazzo Chigi per l’accensione.

A seguire, presso la Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio, largo Chigi 19, i ministri Abodi e Roccella e i testimonial sportivi presenteranno uno spot per la diffusione del numero anti-violenza e stalking 1522. - (PRIMAPRESS)