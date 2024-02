Violenza 13enne Catania: entro 48 la convalida del fermo per due dei minori fermati dopo essere stati riconosciuti

(PRIMAPRESS) - CATANIA - Sarà fissata entro 48 ore l'udienza di convalida del fermo per i minirenni egiziani che hanno abusato ieri della ragazzina di 13 anni nei bagni pubblici di Villa Bellini. La ragazza fortemente scossa ha riconosciuto due dei violentatori e raccontato la drmmatica sena in cui implorava al branco: "Non mi fate del male. Vi imploro, vi supplico, non mi fate del male, lasciatemi andare". Gli altri cinque sarebberoi stati riconosciuti dal fidanzato, tenuto fermo mentre abusavano della ragazzina. - (PRIMAPRESS)