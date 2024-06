Pedopornografia: 9 arresti su indagini della Polizia Postale nel catanese per materiale online

(PRIMAPRESS) - CATANIA - Nove persone sono state arrestate in flagranza di reato dalla Polizia di Stato nell'ambito di un'operazione di contrasto alla pedopornografia online, coordinata dalla Procura Distrettuale di Catania e svolta in tutta Italia. L'indagine, condotta dalla Polizia postale di Catania,ha consentito di indagare 26 persone per detenzione e divulgazione di materiale pedopornografico. Eseguite perquisizioni personali e informatiche e sequestrati migliaia di file, immagini e video raccapriccianti, con abusi anche su bambini piccolissimi. - (PRIMAPRESS)