Gran Paradiso: recuperato dal Soccorso Alpino di Aosta il corpo dell’alpinista francese (47) scivolato in un canale del massiccio

(PRIMAPRESS) - VALLE AOSTA - È stato recuperato dal Soccorso Alpino l'alpinista francese di 47 anni è scivolato in un canale ripido del massiccio del Gran Paradiso,in Valle d'Aosta, ed è morto. L'incidente è avvenuto nella zona dell'Herbetet, vetta che culmina a 3.778 metri. A dare l'allarme alla Centrale unica del soccorso un amico che non lo aveva visto rientrare. Il corpo del 47enne è stato individuato dal Soccorso alpino valdostano intervenuto con un elicottero. L'uomo era partito da solo da Tignet, in Valsavarenche, dove è stata ritrovata la sua auto parcheggiata. - (PRIMAPRESS)