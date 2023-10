Usa: strage a Lewiston nel Maine dove un riservista ha sparato uccidendo 22 persone e ferite 60. È caccia all’uomo

(PRIMAPRESS) - USA - Bilancio di 22 morti e 60 feriti per una sparatoria a Lewiston nel Maine. Robert Card,ex riservista,istruttore di tiro con problemi mentali, imbracciando un fucile mitragliatore ha sparato in due locali affollati.Prima in un ristotante e poi in un bowling in cui si stava tenendo una festa con bambini e famiglie. Ha poi aperto il fuoco in un supermercato Walmart. E' scappato a bordo di una Subaru, ritrovata abbandonata. E' caccia all'uomo. La polizia intima: "Non uscite di casa". - (PRIMAPRESS)