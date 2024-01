USA: il condannato a morte Kennet Smith sarà giustiziato con un’iniezione di azoto. La decisione della Corte Suprema

(PRIMAPRESS) - USA - La Corte Suprema americana ha respinto la richiesta di impedire domani all'Alabama di giustiziare per la prima volta in Usa con l'azoto un condannato per omicidio, Kenneth Smith, sopravvissuto a un'iniezione letale fallita nel 2022. I giudici si sono rifiutati di ascolta- re la tesi dei suoi legali, secondo cui un secondo tentativo di esecuzione dopo i traumi causati dal fallimento del primo,violerebbe le tutele dell'ottavo emendamento della Costituzione che vieta punizioni crudeli e inusuali. - (PRIMAPRESS)