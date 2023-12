Ucraina: fase di stallo per gli aiuti a Kiev dopo la richiesta di Zelensky al Congresso Usa

(PRIMAPRESS) - WASHINGTON- Il presidente Joe Biden ha ribadito il sostegno degli Stati Uniti all’Ucraina nella conferenza stampa di ieri sera (ora italiana) con il presidente Volodymyr Zelensky alla Casa Bianca, invitando il Congresso degli Stati Uniti ad approvare un nuovo pacchetto di aiuti per Kiev.

Durante la conferenza stampa Biden ha sottolineato che il presidente russo Vladimir Putin conta sul fatto che gli Stati Uniti non forniscano più sostegno all'Ucraina. Ma resta, tuttavia, lo stallo del Congresso per maggiori aiuti nella misura richiesta da Zelensky. I legislatori non sembrano ancora vicini a un accordo che leghi le modifiche alla politica di immigrazione e frontiera al pacchetto che fornirà finanziamenti a Ucraina e Israele. Il presidente della Camera Mike Johnson ha affermato che le sue condizioni per gli aiuti all'Ucraina rimangono invariate dopo l'incontro con Zelenskyj.

È la terza visita di Zelenskyj a Washington dall’inizio della guerra. I combattimenti in Ucraina rimangono intensi nonostante lo scarso movimento in prima linea. - (PRIMAPRESS)