Ucraina: attacco russo sulla riva sinistra del Dnepr con 2 vittime. Abbattuti 8 missili e 74 droni

(PRIMAPRESS) - UCRAINA - Le forze armate russe hanno lanciato un attacco missilistico sulla capitale ucraina, colpendo principalmente la zona sud-orientale della città, sulla riva sinistra del fiume Dnepr. Il sindaco di Kiev, Klitschko, riferisce su Telegram che "ci sono due vittime: un uomo e una donna". Altre 4 persone sono rimaste ferite. La difesa ucraina fa sapere di aver abbattuto 8 missili e 74 droni diretti contro la capitale. Intanto, dopo la visita in Argentina, il presidente Zelensky è diretto in Usa per "incontri e negoziati" - (PRIMAPRESS)