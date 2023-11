Ucraina: attacchi con bombe guidate nel Sud del paese. Peskov (Cremlino): “Ostilità stanche. Kiev dovrebbe arrendersi”

(PRIMAPRESS) - KIEV - Le forze della Federazione Russa hanno intensificato gli attacchi aerei nel Sud dell'Ucraina utilizzando bombe guidate. Lo riferiscono fonti dell'esercito ucraino precisando che sul fronte meridionale nelle ultime 24 ore le for- ze russe hanno compiuto 30 attacchi aerei e 712 bombardamenti di artiglieria. Secondo la direzione dell'intelligence del ministero della Difesa ucraina, tre ufficiali della guardia nazionale russa sono morti in seguito a un'esplosione avvenuta nella citta di Melitopol, oc- cupata dai russi.

Da Mosca il portavoce del Cremlino Peskov avverte: "Le autorità ucraine devono rendersi conto dell’inutilità del protrarsi delle ostilità; solo questo potrà creare le precondizioni per la risoluzione del conflitto. Prima Kiev lo capirà, prima sorgeranno i prerequisiti per risolvere il conflitto". ha osservato il rappresentante del Cremlino.

Il comandante in capo delle forze armate ucraine Valery Zaluzhny ha affermato che il conflitto è giunto a un punto morto ma anche per la Russia. Ma Dmitry Peskov sostiene che il personale militare russo continuerà a svolgere missioni di combattimento e raggiungerà i propri obiettivi. - (PRIMAPRESS)