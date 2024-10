Turismo: aperto il TTG a Rimini con un obiettivo di trasparenza sui numeri del comparto

(PRIMAPRESS) - RIMINI - Si è aperta a Rimini la 61esima edizione di Ttg Travel Experience organizzata da Italian Exhibition Group (Ieg), in concomitanza con InOut|The Contract Community, l’appuntamento dedicato all’intera community dell’indoor e dell’outdoor per l’accoglienza turistica.

Nel quartiere fieristico sono 2.700 i brand espositori, 55 start-up e oltre 1.000 buyer esteri provenienti da 75 Paesi, il quartiere fieristico di Rimini è pronto ad accogliere la più ampia offerta turistica italiana con le 20 Regioni e più di 66 destinazioni estere (11 in più rispetto all’edizione 2023).

Nelle 9 arene all'interno della struttura gli ospiti si confronteranno su temi che vanno dall'open air, al business alla nautica, dai balneari all'intelligenza artificiale, dalla Gen Z ai Millennials.Tutto il mondo del turismo è pronto al grande confronto. Tra i presenti anche la ministra del Turismo Daniela Santanchè, il vicepresidente del Senato Gian Marco Centinaio, il presidente di Federalberghi Bernabò Bocca, il presidente di Astoi-Confindustria Viaggi Pier Ezhaya, il presidente di Fto-Federazione Turismo Organizzato Franco Gattinoni, Flavio Ghiringhelli, presidente di Ibar-Italian Board Airline Representatives.

Il tema di questa edizione sarà Veritas, per un settore che oggi più che mai ha l'esigenza di basarsi su racconti veritieri dei territori, dati di tendenza certi, analisi di mercato scientificamente comprovabili. Un confronto che non potrà esimersi dai dati della stagione estiva appena trascorsa con un calo dei turisti a cominciare dagli italiani (-2,5%) con l'aggravante di un rincaro dei prezzi delle strutture ricettive e di trasporto ma senza neanche un miglioramento diffuso della qualità. Questioni su cui bisognerà riflettere. - (PRIMAPRESS)