Rimini, apertura 45ºMeeting CL, Mattarella: “Condividere la ricerca della verità per costruire”

"Essenziale è rimettere al centro la persona. Il desiderio di vita e di pienezza, nella relazione con la comunità". Così il presidente Mattarella nel messaggio per il Meeting di CL (Comunione e Liberazione) a Rimini. "L'essenziale non sta nell'io separato, autosufficiente, ma nell'incontro con altro, nella scoperta delle verità di cui l'altro è portatore, dunque nel camminare insieme, nei domani da pensare e costruire". Giunto all'edizione n°45, il Meeting ha per tema una domanda: "Se non siamo alla ricerca dell'essenziale, allora cosa cerchiamo?"