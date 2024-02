Trading online: oscurati dalla Polizia Postale 437 siti truffa che utilizzavano il marchio Eni Spa

(PRIMAPRESS) - ROMA - La Polizia postale ha oscurato 473 siti on line e account e annunci pubblicitari che operavano falso trading on line su una piattaforma social. Secondo quanto scoperto,pubblicizzavano e promuovevano falsi investimenti finanziari su piattaforme di trading on line anche sfruttando indebitamente il marchio Eni Spa con messaggi promozionali creati dall'intelligenza artificiale che davano credibilità alle offerte promosse. La truffa è stata scoperta dalla Polizia postale grazie alla collaborazione con la Security di Eni. - (PRIMAPRESS)