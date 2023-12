Torino: incontro di Giovanni Soldini con gli studenti del Politecnico e appassionati di vela tra design e sostenibilità

(PRIMAPRESS) - TORINO - Incontro a Torino con Giovanni Soldini, il più vincente navigatore oceanico italiano, per parlare di mare, design, tecnologia e sostenibilità con gli studenti del Politecnico e gli appassionati di vela e natura.. Soldini ha raccontato le sfide e i successi messi a segno con il trimarano Maserati Multi70 che oggi sta terminando il suo primo viaggio attorno al mondo in versione full electric e ha condivisogli obiettivi e i risultati del programma di monitoraggio dell'Oceano nell'ambito del Decennio del Mare UNESCO e del progetto “ aroundtheblue.org ”, ma soprattutto ha lanciato una sfida ai giovani studenti di ingegneria del Polito Sailing Team, un gruppo vincente di 80 ragazzi e ragazze che progettano, costruiscono e conducono barche volanti ad altissime prestazioni, molto più piccole ma non meno adrenaliniche del grande trimarano di Soldini. Ad aprire l’incontro il Rettore del Politecnico Guido Saracco, che ha detto: «Lo sviluppo tumultuoso delle tecnologie deve essere governato restituendo alle persone la capacità di compiere in ultima analisi le scelte, con consapevolezza e senza paura. Giovanni Soldini è l'emblema di questa ineludibile sfida. Affronta avventure ai limiti dell'impossibile servendosi del meglio che la tecnologia gli offre, ma, alla fine, è sempre lui che decide, un esempio per i nostri studenti e studentesse per diventare tecnologi creativi e impavidi.» Successivamente è intervenuta Rosanna Purchia, Assessore alla Cultura della Città di Torino, che portando i saluti del SindacoDiego Lo Russo, ha manifestato grande gioia nel vedere l’aula piena di giovani: «Non posso parlare di tecnologia, ma vorrei parlare di umanità e sogni: dei tanti sogni che Giovanni Soldini ci ha fatto vivere, della fiducia nell’essere umano, la tenacia e la forza di volontà che ci ha trasmesso e anche dell’ amore per il mare, tanto che io a volte sogno di portare il mare a Torino.» Giuliana Mattiazzo, Vice Rettrice per il Trasferimento Tecnologico e Responsabile del Polito Sailing Team, ha presentato il gruppo di giovani studenti e ha detto: «Siamo impazienti di ascoltare te, ma oggi vogliamo raccontarti anche un po’ di noi; il team nasce dieci anni fa, come gruppo autorganizzato, guidato da un team leader e sta cercando di imparare a lavorare insieme facendo anche innovazione. Spero che tu oggi possa avere un piccolo assaggio del loro lavoro e dare eventualmente qualche indicazione su possibili destinazioni. Grazie di essere qui.» Giovanni Soldini dal palco ha espresso grande soddisfazione:«Quello con Maserati è più di un sodalizio sportivo, in dieci anni di collaborazione, abbiamo fatto grande sviluppo e sono contento di celebrarlo proprio con un incontro con gli studenti del Politecnico di Torino. Insieme agli ingegneri di Maserati Lab abbiamo sfidato molti limiti cercando sempre l'equilibrio con la performance: dai primi studi e test sulle appendici volanti con il VOR70, a tutte le conquiste aerodinamiche, ottimizzando il controllo della direzione, l'assetto dei timoni, la gestione dell'energia, fino alla recente trasformazione del trimarano Maserati Multi70 nel primo multiscafo volante da competizione con sistema full electric con cui quest'anno abbiamo fatto il giro del mondo in completa autonomia.» Insieme a Raffaello Porro, ideatore e organizzatore dell’incontro, Soldini ha toccato quindi tanti aspetti del suo percorso con il trimarano: dai materiali utilizzati, passando per i grandi risultati ottenuti e le difficoltà incontrate, le modalità con cui insieme al suo team abbia lavorato guardando alla sostenibilità, con l’obiettivo di “tenere in vita” le barche per tanto tempo. L’organizzatore Raffaello Porro ha commentato: «La vela è un’attività leonardesca, nel senso che coinvolge tantissime discipline, dall’arte marinara all’ingegneria, dalla meteorologia al project management, solo per citarne alcune. È uno sport al tempo stesso molto fisico e molto intellettuale. Giovanni Soldini ha dedicato la sua vita alla vela e per gli studenti del Politecnico la vela può diventare una ragione di vita. Abbiamo voluto dire ai giovani che la vela può essere accessibile, può offrire opportunità di lavoro e soprattutto che è bella.» Nel corso dell’incontro sono state mostrate al pubblico le presentazioni dei tre gruppi di lavoro del Polito Sailing Team che si occupano rispettivamente di materiali riciclabili per le barche, foil e tavola da windsurf e, in collegamento da remoto, è intervenuto Federico Morisio, campione di windsurf acrobaticoper raccontare la sua collaborazione con il team per la progettazione di una tavola da surf competitiva ma completamente ecosostenibile. La FIV da quest’anno ha riconosciuto al Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale del Politecnico di Torino, due borse di studio del valore di euro 2.500,00 ciascuna, destinate a studenti meritevoli, tra questi vi è Matteo Mastorakis, un giovane laureando, che è intervenuto durante l’incontro per parlare al pubblico dell’ opportunità di cui ha potuto beneficiare. Al termine dell’evento Giovanni Soldini è stato nominato membro onorario del Polito Sailing Team, con consegna del diploma, tra gli applausi dei ragazzi e del pubblico in sala. L’incontro è stato patrocinato da Federazione Italiana Vela e promosso dalle sezioni piemontesi e liguri della Lega Navale Italiana, dai circoli nautici e dalle scuole di vela. - (PRIMAPRESS)