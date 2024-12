Terminata la lunga odissea della speleologa Ottavia Piana. Ieri notte è stata ricoverata in ospedale a Bergamo

(PRIMAPRESS) - BERGAMO - La lunga odissea della speleologa Ottavia Piana che era rimasta intrappolata da tre giorni nella grotta di Bueno Fonteno nella bergamasca, è ora ricoverata in ospedale per diverse fratture ma il suo stato di salute è buono. La donna è stata portata fuori dalla grotta alle 3.15 di stanotte dopo essere rimasta da sabato pomeriggio bloccata nelle viscere della terra. Le complesse operazioni di salvataggio del Soccorso alpino e Vigili del Fuoco hanno eseguito protocolli richiesti in queste circostanze ma procedendo con molta cautela. Solo nell'ultimo tratto i soccorritori hanno potuto accelerare il passo, anche su suggerimento dei sanitari che dovranno valutare le condizioni di salute. La donna ha riportato traumi alle vertebre e alle costole,fratture alle ossa facicali. In elicottero era stata portata all'ospedale di Bergamo. - (PRIMAPRESS)