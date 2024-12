Alpinisti dispersi sul Gran Sasso: ancora bloccati dal maltempo i soccorritori nel rifugio di Campo Imperatore

(PRIMAPRESS) - ABRUZZO - Sono ancora bloccati nel rifugio a Campo Imperatore a circa 2100 metri di quota sul Gran Sasso, in Abruzzo, gli 11 operatori del Soccorso Alpino che da oltre 48 ore partecipano ai tentativi di recuperare i 2 alpinisti emiliani scivolati nel Canalone del Corno Grande durante la discesa dalla direttissima. Ricerche ancora sospese per maltempo. I soccorritori non possono scendere a valle a causa del guasto alla funivia e rischiano di restare in quota fino a dopo Natale. Bloccati con loro anche 8 lavoratori del rifugio. - (PRIMAPRESS)