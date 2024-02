Teatro: la storia di Fritz Grünbaum portata in scena da Bruno Maccallini al Goethe Institute di Roma

(PRIMAPRESS) - ROMA - Giovedì 22 febbraio (21) il Goethe Institut di Roma ospiterà "Stasera ho deciso di venirmi a trovare per fare due chiacchiere con me stesso", uno spettacolo musicale improntato sulla storia di Fritz Grünbaum , eccelso cabarettista ebreo, regista e librettista austriaco, mai rappresentato in Italia, che per oltre trenta anni divertì con sketch, riviste e operette irriverenti il pubblico di Vienna e Berlino, prima che il nazismo silenziasse in un colpo solo il doppio personaggio a cui aveva dato vita albergandolo in un unico corpo. Protagonista in scena l'attore e regista Bruno Maccallini, co-autore dell'opera insieme ad Antonella Ottai , che con il suo libro "Ridere rende liberi" (Ed. Quodlibet) ne ha ispirato la scrittura scenica. Dalle scene viennesi a quelle dei lager nazisti, lo spettacolo racconta una delle tanti tristi avventure di tanti artisti vittime della Shoah: di Grünbaum sarà ripercorsa l'arte narrativa e scenica attraverso molti dei suoi monologhi, tradotti e adattati per l’occasione, in cui dialoga con un “secondo io”, litigando sempre con se stesso. - (PRIMAPRESS)