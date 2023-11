Sudafrica: 11 minatori morti a Johannesburg in una miniera di platino. Molti feriti in gravi condizioni

(PRIMAPRESS) - SUDAFRICA - Undici minatori sono morti a seguito di un incidente avvenuto in una miniera di platino a circa 100 chilometri da Johannesburg, in Sudafrica. Le vittime si trovavano in un ascensore che è precipitato schiantandosi in un pozzo. "Nell'ascensore si trovavano 86 operai, undici di loro hanno perso la vita mentre tutti gli altri sono stati trasportati in ospedale", ha dichiarato il portavoce dalla società proprietaria della miniera, la Impala Platino. Il portavoce ha aggiunto che molti dei feriti versano in gravi condizioni. - (PRIMAPRESS)