Stupro cuginette Caivano: il 28 marzo la prima udienza per i 7 ragazzi. Il Gip ha disposto il giudizio immediato

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Si terrà il 28 marzo la prima udienza per lo stupro di gruppo delle due cuginette di Caivano. Il gip del Tribunale napoletano dei Minori ha accolto le richieste dei Pm e disposto il giudizio immediato per i 7 ragazzi coinvolti nello stupro di gruppo nell'interland napoletano dove furono vittime le due cuginette di 10 e 12 anni. Due sono in comunità, gli altri in carcere. A tutti vengono contestati gli abusi aggravati. Per alcuni in concorso con uno dei maggiorenni coinvolti c'è anche l'accusa di avere filmato lo stupro e prodotto video pedopornografici. - (PRIMAPRESS)