Caivano: bimba cade dal 2° piano ma i fili per stendere la biancheria forse le hanno salvato la vita. Ora in prognosi riservata

(PRIMAPRESS) - CAIVANO (NAPOLI) - Una bimba è precipitata dal 2° piano di un palazzo a Caivano ed è in prognosi riservata al Santobono di Napoli ma secondo i medici non sarebbe in pericolo di vita. Ora i sanitari hanno sottoposto labimba di 5 anni ad una tac completa. La caduta, che avrebbe potuto far perdere la vita alla bambina, è stata probabilmente attutita dai fili per stendere la biancheria. Al momento della caduta la piccola, figlia di cittadini stranieri regolari e nata in Italia, era sola in casa. Dai primi accertamenti si tratterebbe, quindi, di un incidente. - (PRIMAPRESS)