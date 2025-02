Gaza: rilascio tre ostaggi israeliani in cambio di 183 palestinesi. Lo scambio spettacolare di Hamas

(PRIMAPRESS) - GAZA - Sono Ohad Ben Ami, 56 anni, Eli Sharabi, 52 anni, e Or Levy, 34 anni, che saranno rilasciati oggi a Gaza in cambio di 183 prigionieri palestinesi, nel quinto scambio come parte dell'accordo di cessate il fuoco con Israele.

Lo scambio avviene con un ritardo dopo che Hamas ha accusato Israele di aver violato il cessate il fuoco impedendo l'ingresso di aiuti umanitari e altre forniture essenziali a Gaza.

Hamas ha anche detto che potrebbe non essere in grado di consegnare i corpi di alcuni prigionieri israeliani che mancano all'appello perché potrebbero far parte delle oltre 12.000 vittime rimaste sotto le macerie dei bombardamenti. Ma non è chiaro se questa supposizione sia solo una reazione al fatto che Israele sta impedendo l'ingresso di attrezzature pesanti nell'enclave, secondo il Government Media Office di Gaza, per sgombrare intere aree dalle macerie.

Intanto c'è la notizia che il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha firmato la vendita a Israele di 6,75 miliardi di dollari in bombe, kit di guida e spolette, oltre a 660 milioni di dollari in missili Hellfire. Un armamento che sembra delineare solo una tregua a tempo.