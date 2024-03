Strage di Erba: rinviata al 16 Aprile l'udienza per l'ammissione del riesame. Dure parole del pg Rispoli

(PRIMAPRESS) - BRESCIA - E' stata rinviata al 16/4 l'udienza del riesame della "Strage di Erba" dalla Corte d'Appello di Brescia. L'udienza servità a decidere se ammettere quelle che per la difesa e il pg Tarfusser sarebbero "nuove prove". Il pg di Brescia Rispoli aveva parlato stamane (forse anche in un eccesso di enfasi) in aula di "una cascata di prove" a carico di Olindo Romano e Rosa Bazzi, condannati all'ergastolo per la strage dell'11 dicembre del 2006. I coniugi hanno chiesto di non essere ripresi dalle telecamere che hanno filmato l'udienza di oggi. - (PRIMAPRESS)