Strage Erba: si alla revisione del processo dalla Corte di Appello di Brescia. Prima udienza 1º marzo

BRESCIA - Ci sarà il processo revisione del caso della strage di Erba. La Corte d'Appello di Brescia, contrariamente a quanto aveva deciso quella di Milano, ha detto sì al processo di revisione per la strage di Erba. La prima udienza è fissata al 1° marzo 2024. Per la strage del dicembre 2006 -in cui morirono Raffaella Castagna, il figlio Youssef Marzouk, la madre Paola Galli e la vicina Valeria Cherubini- sono stati condannati in via definitiva i coniugi Olindo Romano e Rosa Bazzi. Il Pg Tarfusser, che ha promosso la richiesta di revisione, è "soddisfatto. Mi ripaga da una serie di ostracismi".