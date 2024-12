Stellantis: si per il tavolo al MiMit per la crisi Trasnova di Cassino fissato per il 10 dicembre

(PRIMAPRESS) - ROMA - Dopo le pressioni di maggioranza ed opposizi9ni su Stellantis per un'audizione di Elkan in Parlamento, arriva il si dell'azienda per riaprire la discussione in un tavolo che si terrà il prossimo 10 dicembre al Ministero del Made in Italy ma solo con la direzione di Trasnova, l'azienda del gruppo a Cassino. Tavolo per capire "come supportare l'azienda in questa fase, consapevole degli impatti che la fine del contratto con Stellantis ha sui suoi lavoratori". Così rende noto l'azienda che conferma la partecipazione all'incontro della prossima settimana. - (PRIMAPRESS)