SIS 118: Mario Balzanelli eletto per la quarta volta alla presidenza del servizio di emergenza per il biennio 2024-2026

ROMA - Alla presidenza nazionale del SET 118, per il biennio 2024-2026 è stato rieletto Mario Balzanelli. Si tratta di un nuovo mandato che tra le prorità resta il potenziamento del Sistema di Emergenza Territoriale 118 attraverso una riforma legislativa ed un coerente stanziamento di risorse che valorizzino in concreto la sua importanza di insostituibile e determinante scudo "salvavita" sul territorio che, in un recente sondaggio sulla percezione dello "stato di salute" della sanità italiana, resta insieme ai ritardi per esami diagnostici e le lunghe file per gli interventi chirurgici, una delle questioni più care agli italiani per l'immediatezza della risposta alle emergenze.

Da tempo il settore sta chiedendo il riconoscimento per la tutela della dignità ed il valore di tutti i suoi operatori, medici, infermieri ed autisti-soccorritori per non creare le fratture irrimediabili all'interno di un sistema fragile come quello della sanità.

Una attenta e qualificata innovazione tecnologica delle Centrali Operative 118 e dei mezzi di soccorso con la dotazione degli strumenti piu moderni di telemedicina immediatamente "connessi" non solo significherebbe salvare vite umane ma ridurrebbe i protocolli di accettazione al pronto soccorso. Gli sforzi autonomi del SIS 118 si stanno muovendo nel campo della ricerca per garantire il trasporto di defribrillatori, sangue e mdeicinali in zone più difficilmente raggiungibili grazie all'uso di droni con il progetto SEUAM.

Balzanelli ringraziando per il conferimento del suo quarto mandato, ha sottolineato ancora una volta che "il miglioramento della sanità non può non considerare l'efficentamento del 118. E' un processo inalienabile e prioritario perchè interessa potenzialmente 60 milioni di italiani, in ogni momento della loro vita".

Dovremo vincere sulle rilevanti e numerose difficoltà con spirito unitario, affermando la grande qualità dei nostri contenuti e la dimensione di estremo impegno, sempre più gravoso, del nostro servizio in prima linea" ha auspicato Balzanelli ringraziando tutti i medici, gli infermieri e gli autisti-soccorritori della SET118 per la fiducia ed il determinante supporto.