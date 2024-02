Siria: attacco a base Usa di Deir el Ezzor. Cinque curdi morti e 20 feriti. Rivendicazione di gruppi islamici iracheni

(PRIMAPRESS) - SIRIA - Cinque combattenti curdi sono rimasti uccisi nell'attacco di un drone contro una base americana in Siria. Lo riferisce l'Osservatorio per i diritti umani in Siria, ong che ha sede a Londra. Circa 20 i feriti nell'attacco, rivolto contro le "Forze democratiche siriane" presenti nella base Usa di Al-Omar,nella regione orientale di Deir el Ezzor. L'attacco è stato rivendicato dal gruppo "Resistenza islamica in Iraq". - (PRIMAPRESS)