MediOriente: la rabbia di Israele con attacchi dalla Cisgiordania alla Siria e siti iraniani

(PRIMAPRESS) - MEDIORIENTE- La mancata consegna di ostaggi donne da parte di Hamas ha fatto saltare la fragile tregua che faticosamente i mediatori del Qatar avevano raggiunto nei giorni scorsi. Ieri erano ripresi i bombardamenti su Gaza ma è oggi che l'offensiva israeliana si è fatta sentire con maggiore intensità a nord e ad est della Striscia. Arresti in Cisgiordania e raid in Siria hanno qualcosa di inedito. Bidya,nei pressi della città di Salfit, nel centro della Cisgiordania è stata setacciata tutta come riferisce l'emittente pro-Hamas Al Mayadeen. A Gaza sono state distrutte tre moschee e un attacco aereo vicino a Damasco,in Siria ha colpito obiettivi sensibili. Lo riferiscono i media siriani, citati da al Jazeera e Haaretz. Il raid ha preso di mira aeroporti, magazzini e altre installazioni che Israele ritiene collegate all'Iran,a Hezbollah e altri gruppi di miliziani sostenuti dall'Iran. - (PRIMAPRESS)