Siena: addio a Luigi Berlinguer (91), il cugino di Enrico che fu ministro dell’Istruzione e Parlamentare europeo

(PRIMAPRESS) - SIENA - È morto Luigi Berlinguer (91),l'ex ministro dell' Istruzione che da agosto scorso era ricoverato all'ospedale di Siena, dove è deceduto. Cugino di Enrico Berlinguer, Luigi è stato deputato, senatore, ministro dell'Università e della ricerca. Nel 2002 viene eletto come membro laico del Csm. L'ultima elezione nel 2009 al Parlamento europeo con il Pd. Nel 2010 ha firmato il manifesto del Gruppo Spinelli per un'Europa federale. Negli ultimi anni è presidente del Comitato nazionale per l'apprendimento pratico della musica. - (PRIMAPRESS)