Sicurezza, si alza l’allerta: riunito oggi il Comitato al Viminale in vista di Pasqua. Il pericolo “Lupi solitari”

(PRIMAPRESS) - ROMA - Rinunione questa mattina del Comitato di Sicurezza al Viminale dopo che l'attentato a Mosca ha fatto innalzare il livello di allerta. Anche in Italia il tema della sicurezza sarà al centro dell'attività di prevenzione in vista delle feste di Pasqua. Oggi, dunque, il vertice del Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza al Vi- minale per un'analisi della situazione. Per il sottosegretario Mantovano, in Italia "la minaccia non è tanto quella di gruppi organizzati",come quelli che hanno agito in Russia, perché necessitano di supporti logistici e sarebbero intercettati prima. L'insidia arriva da "lupi solitari"e "reclutamento online". - (PRIMAPRESS)