Sciopero 29 novembre: la Commissione di garanzia chiede la riduzione a 4 ore

La Commissione di garanzia sugli scioperi chiede la riduzione a quattro ore della durata dello sciopero generale del prossimo 29 novembre relativamente al trasporto passeggeri. Per la Commissione ci sarebbe "il fondato pericolo di un pregiudizio grave ed imminente ai diritti della persona costituzionalmente tutelati". Il Mit guidato da Matteo Salvini ha espresso "soddisfazione" per la richiesta da parte della Commissione. "Salvini è determinato" a ridurre "i disagi per i cittadini", dicono fonti del Mit.