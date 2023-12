Sciopero Sanità: adesione all’85%. Castellone (M5S): “Medici e infermieri tra i meno pagati d’Europa”

(PRIMAPRESS) - ROMA - "Adesione altissima allo sciopero dei medici e degli infermieri di oggi, oltre l'85%: è una giornata storica e questa piazza di Roma, insieme alle altre piazze in Italia, dimostra che la categoria oggi dice basta e manda a dire che non siamo morti ma più vivi che mai”. Così la voce delle sigle sindacali del settore sanitario che commentano il successo dell’iniziativa. “È Un invito alla premier: se veramente tiene al servizio di cure pubbliche, al Ssn, venga qui in piazza, anche ora, noi la spettiamo, oppure ci convochi subito. Questo sciopero è un gridio di allarme, noi andiamo vanti, e se non ci sarà risposta arriveremo alle dimissioni di massa". Così Pierino Di Silverio, segretario del sindacato dei medici ospedalieri Anaao Assomed, che insieme alla Cimo ha proclamato lo sciopero, “Questa Manovra entra a gamba tesa sulle pensioni di 732mila dipendenti pubblici, tra cui 40mila tra medici e infermieri, che rischiano di subire una decurtazione degli assegni pensionistici che va da poche a diverse centinaia di euro al mese. E quindi, giustamente, questo personale sanitario incrocia le braccia. Evidentemente non sono state rassicuranti le promesse del Governo di correggere parzialmente questa follia nel maxiemendamento alla Legge di bilancio, anche perché il danno fatto è davvero gravissimo e ha destabilizzato milioni di lavoratori che non si fidano più di uno Stato che procede in modo schizofrenico. Se questo Paese ha retto l’urto della pandemia è stato proprio grazie alla resilienza del nostro personale sanitario. Un personale che ha lavorato nel momento più complicato della nostra storia senza mezzi adeguati e sotto organico, sottoponendosi a turni massacranti e in molti casi sacrificando la propria stessa vita. Questo personale oggi merita risposte concrete e merita di veder riconosciuto il proprio impegno attraverso una valorizzazione dei contratti di lavoro, considerando peraltro che i nostri medici e i nostri infermieri sono tra i meno pagati d’Europa”. Così ha commentato Mariolina Castellone (M5S). - (PRIMAPRESS)