Giornata mondiale autismo: in Italia ne soffre oltre l’1% della popolazione. Castellone (M5S): “Nessuno deve essere lasciato indietro”

(PRIMAPRESS) - ROMA - Si celebra oggi 2 aprile la Giornata Mondiale Autismo per aumentare la consapevolezza sulle condizioni di chi ne affetto per promuoverne l'inclusione e la comprensione. L'evento è un'opportunità per sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza di garantire alle persone autistiche una vita piena e soddisfacente.

Questa giornata sull'autismo è stato costituito nel 2007 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite (ONU).

In Italia l'autismo riguarda circa l'1% della popolazione con oltre 600 mila persone che ne sono interessate. Colpiti i giovani sino a 19 anni per circa il 94%.

"È una giornata che ci ricorda quanta strada abbiamo da fare per abbattere tutte le barriere sociali, culturali e politiche, che ancora oggi vedono le persone autistiche al centro di gravi discriminazioni – così la Vice Presidente del Senato Mariolina Castellone in una nota Facebook -. Dalla negazione del diritto all'autodeterminazione al subire violenza verbale, fisica e psicologica. Nella prossima riunione plenaria dell'Intergruppo Parlamentare sui Diritti Fondamentali della Persona di giovedì 11 aprile discuteremo proprio di "Disabilità, spettro autistico e neurodivergenze, diritto all'autodeterminazione e contrasto all'abilismo". Nessuno deve essere lasciato indietro. Nessuno deve essere lasciato solo” – conclude la Vice Presidente del Senato.

Il Centro medico San Luca di Battipaglia nel salernitano, ha realizzato, nei giorni scorsi, ottenendo ottimi consensi, l'evento ABA Music utilizzando la musica come forma di esperienza sensoriale e linguaggio universale che aiuta a superare le barriere. - (PRIMAPRESS)