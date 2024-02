Foibe: il “Treno del ricordo” da Trieste e Venezia fino a Taranto ma “passando” dal Teatro Ariston

(PRIMAPRESS) - TRIESTE - Il "Treno del ricordo" irrompe al Festival di Sanremo nella giornata che segna la giornata delle Foibe, una delle più tristi pagine di storia italiana e degli esuli istriani. Con un treno delle Ferrovie dello Stato è stata allestita una mostra multimediale all'interno di 4 vagoni in cui si raccontano i massacri delle foibe e degli eccidi ai danni di militari e civili italiani autoctoni della Venezia Giulia, del Quarnaro e della Dalmazia, avvenuti durante e subito dopo la seconda guerra mondiale da parte dei partigiani jugoslavi. Amadeus ha ricordato l'evento sul palco dell'Ariston. Ecco le tappe del treno in viaggio in Italia.

Lunedì 12 febbraio Venezia Santa Lucia Martedì 13 Milano Porta Garibaldi Mercoledì 14 Torino Porta Nuova Giovedì 15 Genova Piazza Principe Sabato 17 Ancona Centrale Domenica 18 Bologna Centrale Lunedì 19 Parma Martedì 20 La Spezia Centrale Giovedì 22 Firenze Santa Maria Novella Sabato 24 Roma Ostiense Domenica 25 Napoli Centrale Martedì 27 Taranto - (PRIMAPRESS)