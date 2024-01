Roma, omicidio Ivan: fermato a Treviso una seconda persona per la morte del 14enne

(PRIMAPRESS) - ROMA - I carabinieri hanno fermato una seconda persona nell'ambito delle indagini per l'omicidio di Alexandru Ivan, 14 anni, ucciso nel parcheggio della metro di Pantano, a ridosso della periferia est di Roma. Alexandru era stato ucciso a colpi di pistola a seguito di un litigio scoppiato per futili motivi all'interno di un bar. L'uomo sottoposto a fermo era riuscito a far perdere le proprie tracce ed è stato raggiunto dai militari in casa di una sua zia a Treviso, dove si era rifugiato. - (PRIMAPRESS)