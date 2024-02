Roma, omicidio Gaia e Camilla: Pietro Genovese rinviato a giudizio per evasione dai domiciliari nel 2022

(PRIMAPRESS) - ROMA - Pietro Genovese, figlio del regista Paolo, è stato rinviato a giudizio per l'accusa di evasione dai domiciliari. Il ventenne era stato condannato in via definitiva a 5 anni e 4 mesi di carcere per l'omicidio stradale di Gaia von Freymann e Camilla Romagnoli, le 16enni travolte su Corso Francia a Roma, la sera del 22 dicembre 2019. Il 16 gennaio del 2022 i carabinieri della compagna Parioli si recarono sotto casa della famiglia Genovesi per un controllo. Citofonarono molte volte senza ottenere risposta. Pur avendo il cellulare del ragazzo non lo chiamarono. - (PRIMAPRESS)