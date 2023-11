Rimpatrio Turetta: il tribunale tedesco ha dato il via libera. Rientrerà scortato su un volo di linea

(PRIMAPRESS) - GERMANIA - Si accelerano le procedure dei giudici tedeschi che hanno dato il via libera alla consegna alle autorità italiane di Filippo Turetta, arrestato su mandato di arresto europeo per l’omicidio dell’ex fidanzata Giulia Cecchettin. Con il rapido sì della giustizia tedesca alla consegna all’Italia di Turetta, la macchina pubblica per riportarlo in Italia accelera: da quanto si apprende, il ministero della Giustizia chiederà a stretto giro a quello dell’Interno di mettere a disposizione del personale per “scortarlo in Italia” con un volo di linea.

"Il tribunale tedesco ha disposto l'estradizione di Filippo Turetta. Ringrazio la giustizia tedesca per i tempi rapidi con i quali ha operato, la nostra Ambasciata e le forze dell'ordine che stanno lavorando ininterrottamente per questo obiettivo", ha scritto su X il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani. - (PRIMAPRESS)