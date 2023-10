Quirinale: incontro Mattarella con l’omologo finlandese Ninistö. Fermo sostegno a Kiev

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto al Quirinale il Presidente della Repubblica di Finlandia, Sauli Niinistö, in visita di Stato in Italia. Era presente il Vice Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Edmondo Cirielli. Al termine dell'incontro, incentrato sui rapporti tra i due paesi ma anche sugli sviluppi dei conflitti in atto, Mattarella ha espresso un giudizio severo su quanto sta avvenendo in varie parti: "Questo è un Mondo cambiato in peggio" Prima il Covid con le "sue conseguenze economiche e sociali" e poi "comportamenti umani come l'aggressione della Russia in Ucraina e l'esplosione di violenza con l'evento terroristico di Hamas in Israele". "I guai l'umanità se li procura in modo irresponsabile, il mondo cambiato in peggio". Così il Presidente Mattarella dopo l'incontro con il presidente della Finlandia Niinisto. In Medio Oriente bisogna "evitare una escalation di violenza, la strada pur difficile è una soluzione condivisa e serena".E serve "fermo sostegno" a Kiev. Ha detto Mattarella riferendosi al conflitto russo-ucraino che vede risvolti diretti con la stessa Finlandia. - (PRIMAPRESS)