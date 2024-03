Primarie USA: Trump vince in Idaho e Missouri alle convention repubblicane. Vittoria in tutte le convention Grand Old party

(PRIMAPRESS) - USA - Trump ha vinto anche i caucus in Idaho, dopo aver trionfato in Missouri e alla convention dei repubblicani in Michigan Trump ha fatto un passo avanti verso la conquista della nomination repubblicana, vincendo in un giorno solo tre elezioni interne: i due caucus in Missouri e Idaho e la convention repubblicana in Michigan dopo aver trionfato alle primarie martedì scorso. Finora l'ex presidente Usa ha vinto tutte le consultazioni del Grand old party e si appresta a trionfare al Super Tuesday quando voteranno 15 stati. - (PRIMAPRESS)