Politicamente scorretto 2023: ospiti di Carlo Lucarelli a Casalecchio di Reno, Paolo Borrometi e Marzia Sabella

CASALECCHIO DI RENO (BO) - Nelle battute finali di "Politicamente Scorretto 2023", il format di incontri letterari curati dallo scrittore noir Carlo Lucarelli, Domani sabato 18 novembre 2023, la XVIII edizione, promossa dal Comune di Casalecchio di Reno, si focalizzerà sul tema "Articolo 21. Libertà di pensare, diritto di sapere", in riferimento all'Articolo 21 della Costituzione Italiana.

Con lo spazio "La Letteratura indaga i gialli della politica" presso la Casa della Conoscenza, dove Carlo Lucarelli incontrerà e dialogherà con diversi autori. Si inizia con Paolo Borrometi autore di "Traditori" (Solferino Editore, 2023) che attraverso un reportage giornalistico ci accompagna in un viaggio nella storia d'Italia in cui denuncia i traditori, i criminali che mirano a creare confusione nel Paese per raggiungere i propri interessi illegittimi a discapito della verità. Perché tante stragi e delitti in Italia rimangono impuniti? È questa la domanda che l'autore Borrometi si pone e alla quale tenta di rispondere analizzando i tanti casi irrisolti del passato, dallo sbarco degli americani in Sicilia nel 1943 fino ad arrivare ai giorni nostri, passando per le bombe degli anni Settanta e la strategia della tensione: da Portella della Ginestra a via Fani, dall'Italicus al Rapido 904, da Bologna a Capaci e Via d'Amelio, fino all'arresto del latitante Matteo Messina Denaro. Una storia approfondita, alternativa e potente del lato oscuro del Paese. Si prosegue con il procuratore aggiunto della Repubblica presso il tribunale di Palermo Marzia Sabella, che porterà sul palco di Politicamente Scorretto il suo libro"Lo Sputo" (Sellerio Editore, 2022), un racconto che mette in luce il coraggio di una donna disperata, la prima a testimoniare contro la mafia. La protagonista è Serafina Battaglia, una donna siciliana senza paura e riverenza che ebbe il coraggio di denunciare l'associazione mafiosa di cui essa stessa aveva fatto parte, fino alla morte. In pagine pervase da un'ironia sottile seppur amara si susseguono delitti, funerali, lutti, vendette e sangue, ma senza nessuna enfasi o retorica, come un reportage in bianco e nero. Una storia vera che non è solo documentazione storica ma che, grazie all'abilità narrativa della scrittrice, diventa una vivida pagina letteraria.