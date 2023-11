Piacenza: inaugurato a Castel San Giovanni il nuovo Centro di Distribuzione Europeo del Gruppo Renault

(PRIMAPRESS) - PIACENZA - Il Gruppo Renault Italia ha inaugurato il nuovo Centro di Distribuzione Europeo, a Castel San Giovanni (PC), il magazzino ricambi che rifornisce le reti di vendita e assistenza di Italia e Svizzera. Un investimento definito storico dal gruppi, dopo 50 anni dall’apertura del precedente Centro ricambi di S. Colombano al Lambro (MI), "coerente - come scrive in un comunicato l'azienda del gruppo francese - con la profonda trasformazione che, con la Renaulution, sta coinvolgendo anche il business post-vendita, al cuore della strategia. Per Renault, da sempre un brand che ha l’uomo e le sue esigenze come baricentro, una Marca human-centric, che sorride e si prende cura delle persone, essere un Costruttore di automobili non significa solo realizzare auto belle da guardare, confortevoli e che sappiano emozionare". - (PRIMAPRESS)