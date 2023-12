Pesaro 2024, Ricci (Pd): "Da Pesaro una rete di città medie della cultura per la competitività del Paese"

(PRIMAPRESS) - ROMA - "Per noi Pesaro Capitale italiana della cultura 2024 è una sfida storica, non solo per Pesaro ma per tutte quelle città medie che, come noi, hanno deciso di scommettere sulla cultura e sulla bellezza": così Matteo Ricci, primo cittadino di Pesaro, coordinatore dei sindaci dem e presidente di ALI-Autonomie Locali Italiane, durante la presentazione del programma di Pesaro 2024,tenutosi al Museo Maxxi di Roma. "Se riusciremo ad inserire Pesaro fra le città medie più attrattive in ambito culturale, avremo centrato il nostro obiettivo", ha spiegato Ricci. "Le indagini - ha spiegato - ci dicono che ci sono almeno due milioni e mezzo di turisti che si muoveranno, nei prossimi mesi, attirati da arte e cultura". "Ecco perché abbiamo bisogno di creare una rete di città medie che puntino e investano su questo settore: la cultura", ha concluso Ricci. - (PRIMAPRESS)