Pd e Tg1: non si ferma la polemica sul caso inchiesta Bari e lo scontro finisce in vigilanza Rai

(PRIMAPRESS) - ROMA - Non si spegne la polemica scoppiata ieri quando il Pd aveva denunciato la poca imparzialutà del Tg1 nel servizio di ieri alle 20 sulla questione delle inchieste a Bri che vedono coinvolti esponenti del Pd. "Questa sera (ieri) al tg1 delle 20 è andata in onda un'inaccettabile sequenza di servizi contro il Pd. Non è informazione quando si dà voce solo a chi attacca il maggior partito di opposizione senza dare la parola a un suo esponente e non è tollerabile che tutto ciò avvenga su una rete del servizio pubblico. Chiederemo ai nostri rappresentanti nella commissione di vigilanza di pretendere spiegazioni su quanto accaduto”, aveva denuncia Chiara Braga, capogruppo Pd alla Camera dei Deputati. Immediata la risposta sp degli organi sindacali della rete Tv e della Stampa Romana: “Esprimiamo la massima solidarietà ai colleghi del Tg1 ancora una volta ingiustamente attaccati del Partito Democratico, rei solo di aver fatto correttamente il proprio lavoro. Probabilmente al Partito Democratico, presente in commissione di Vigilanza, non piacciono le notizie che riguardano le inchieste giudiziarie che coinvolgono propri esponenti. Ma sono notizie e vanno date, come fanno tutti gli organi di informazione. Un partito che pretende di dettare le scalette ai tg o di indicare il modo di dare le notizie lede l'articolo 21 della Costituzione e opprime la libertà di stampa". Così in una nota gli esponenti della componente sindacale di Pluralismo e Libertà, presente in Stampa Romana e Fnsi. - (PRIMAPRESS)