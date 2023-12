Patto di Stabilità Ue: “buon progresso” ma nessun accordo nella riunione Ecofin. Nuovo appuntamento

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - La notte appena trascorsa non ha portato nessuna intesa nei lavori pre Ecofin,convocati per cercare un accordo sulla riforma del Patto di stabilità. Lo si apprende da fonti diplomatiche a conoscenza del negoziato, che parlano di un "buon progresso" registrato, ma riferiscono del bisogno di ulteriori consultazioni politiche e legali. La presidenza spagnola di turno dell'Ue valuterà domani come procedere e sull'idea di un possibile nuovo Ecofin straordinario. - (PRIMAPRESS)