NATO: l’11 marzo cerimonia ufficiale dell’ingresso della Svezia. È il 32º paese membro

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES- La Svezia è entrata ufficialmente nella Nato come 32esimo membro,quasi due anni dopo aver fatto domanda di ingresso nell'alleanza militare. Il governo svedese ha tenuto una riu- nione straordinaria per votare sull' adesione alla Nato dopo che tutti gli attuali membri avranno approvato la sua domanda di membership. Il primo mini- stro svedese Kristersson era a Washington nei giorni scorsi per consegnare i documenti finali. La cerimonia ufficiale l'11 marzo nel quartier generale dell'Alleanza a Bruxelles. - (PRIMAPRESS)