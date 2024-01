Palermo: fermato un 20enne per l’omicidio Bracchi a Balestrate. Avrebbe confessato ma non c’era intenzione di uccidere

(PRIMAPRESS) - PALERMO - Ci sarebbe un fermato per l'omicidio di Francesco Bacchi, il 20enne ucciso la scorsa notte a calci e pugni fuori dalla discoteca Medusa di Balestrate, nel Palermitano. Si tratterebbe di un altro giovane di 20 anni che avrebbe confessato il delitto dicendo però di non aver avuto intenzione di uccidere. Con la vittima aveva avuto una discussione, ha detto. Il padre della vittima è Benedetto Nini Bacchi, re delle scommesse online e finito nell'inchiesta antimafia Game Over. - (PRIMAPRESS)