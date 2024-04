Palermo: ancora minacce per la 19enne che fu stuprata dal branco al Foro Italico

(PRIMAPRESS) - PALERMO - Dopo essere stata violentata nel luglio scorso,al Foro Italico di Palermo, da 7 ragazzi, ora la 19enne Asia Vitale è stata minacciata ancora una volta con un coltello e trascinata in un appartamento nel quartiere Ballarò. Autore dell'aggressione non è uno dei 7 del branco, ma un giovane che avrebbe abusato di lei prima di luglio e già inserito dagli inquirenti tra gli indagati. La 19enne ha raccontato di essere stata minacciata da lui e dalla madre e costretta ad entrare a casa loro per convincerla a ritirare la denuncia. Sull'accaduto sono in corso accertamenti. - (PRIMAPRESS)